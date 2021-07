Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.554 de locuri de munca sunt disponibile la nivelului Capitalei, in perioada 14 - 21 iulie, arata datele centralizate de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM). Conform sursei citate, din acest total, 371 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii…

- In primele cinci luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 2.781 persoane, dintre care 1.361 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1.441 au peste…

- Peste 14.800 de someri erau inregistrati in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti la sfarsitul lunii mai, din care 8.022 femei, iar rata somajului in Capitala s-a mentinut la 1,21%. "Din totalul de 14.867 persoane inregistrate in evidentele AMOFM Bucuresti, 4.247…

- Peste 2.000 de locuri de munca sunt disponibile, pe parcursul saptamanii 2 - 6 iunie 2021, la nivelul Capitalei, conform datelor centralizate de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), conform agerpres. Din numarul total de 2.006 posturi vacante, 151 sunt destinate persoanelor…

- In primele patru luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 2.300 persoane, dintre care 1.127 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1.212 au peste…

- Rata somajului s-a mentinut la nivelul de 1,21% in Capitala, in luna aprilie 2021, potrivit datelor Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), fiind inregistrati 14.891 someri, din care 8.061 femei. In luna martie 2021, rata somajului in Bucuresti a fost de…

- In primele trei luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 1.702 persoane, dintre care 802 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 907 au peste 45…

- Rata somajului a scazut in Capitala, in martie 2021, cu 0,82%, ajungand la 1,21%, in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti fiind inregistrati 14.974 someri, din care 8127 femei. Conform unui comunicat al AMOFM Bucuresti, din cei 14.974 someri, 4.601 erau…