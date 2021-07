Amnesty International (AI) a denuntat tratamentul ''atroce'' suferit de migrantii interceptati in Marea Mediterana si trimisi cu forta in centre de detentie din Libia, cu ajutorul ''rusinos'' al europenilor, potrivit unu raport publicat joi, relateaza AFP.



Aflata in haos de la indepartarea regimului lui Muammar Gadhafi, in 2011, Libia a devenit o cale privilegiata pentru zeci de mii de migranti care incearca sa ajunga pe mare in Europa cu riscul vietii lor.



Agentiile ONU si ONG-urile care opereaza in Marea Mediterana denunta in mod constant…