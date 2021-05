Amna a vorbit despre noul ei iubit și despre al doilea copil Amna (36 de ani) și fostul ei soț au divorțat in vara anului 2019, dupa un mariaj de 9 ani și o relație de 12. Fostul cuplu are impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. In urma separarii, cantareața s-a concentrat pe creșterea fiului ei și pe cariera. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un barbat a carui identitate nu-și dorește sa o faca publica. Recent, artista a vorbit despre noul ei partener de viața, dar și despre o posibila a doua casatorie. Amna a vorbit despre noul ei iubit și despre al doilea copil „Este un om puternic, foarte puternic, și orice ma darama, pentru ca pe mine ma… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

