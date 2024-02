Amintiri pe portativ – ,,Nostalgic” – albumul de debut al Dayanei Albumul ,,Nostalgic” al Dayanei incepe cu o nota delicata și profund introspectiva, aducand ascultatorii intr-o calatorie sonora și emoționala prin trecutul și prezentul artistei. Prima piesa servește ca o poarta catre universul sau interior, dezvaluind amintiri și trairi care au sculptat identitatea sa și au influențat evoluția sa artistica. Cu o atmosfera incarcata de melancolie și nostalgie, debutul albumului captiveaza atenția ascultatorilor și ii indeamna sa exploreze adancurile emoționale ale Dayanei. Fiecare acord și fiecare vers rezoneaza cu sinceritate și autenticitate, deschizand o fereastra… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

