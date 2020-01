Amicul lui Peni Hill s-a mutat la Mallorca Mangafita pe numele lui, acest ipochimen este expresia autentica a intereselor monetizate prin interpusI, pe care planetarul Mihaita o patroneaza de cand diriguieste targul. In ultima vreme nu exista aproape licitatie cat de cat la care Magafita sa nu se prezinte, informat din timp fiind, cu toate cele necesare, ca sa o castige. Explicatia este aceea ca, daca ai acces privilegiat la informatiile caietului de sarcini, astfel incat sa te poti orga (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Dupa o lunga perioada de timp in care a fost plimbat cu vorba, Remus Campeanu, 81 de ani, legenda vie a lui U Cluj, s-a mutat intr-un apartament inchiriat de club. Recunoștința este memoria inimii. A spus-o, candva, Balzac. Ceea ce a uitat sa spuna francezul este ca recunoștința trece, se uita. Rar…

- La mai puțin de trei saptamani dupa incheierea sezonului 2019 al Formulei 1, echipele incep deja sa-și faca planurile pentru campionatul de anul viitor. Ferrari a fost prima echipa care a anunțat data de lansare a noului monopost, iar Scuderia iși va prezenta noua arma de atac in 11 februarie. Explicația…

- Oana Roman a traversat un moment destul de jenant. Dupa ce i-a facut curațenie in casa, menajera a dat intamplator și peste niște obiecte care nu ar fi trebuit gasite. Ce a spus vedeta dupa ce obiectele respective au fost gasite printre lucrurile sale personale? Oana Roman, rușinata de ce i-a gasit…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt doi parinți responasabili și pentru ca cei doi baieți ai sai cresc pe zi ce trece, parinții au hororat sa faca o schimbare in viața lor. In curand se vor muta in noua locuința, insa pana atunci Adela Popescu a ținut sa le reaminteasca fanilor cum a fost atunci cand…

- Inca un concurs anulat de actuala guvernare, dupa ce rezultatele acestuia nu au coincis cu asteparile. Ministra Justitiei, Olesea Stamate, a anuntat ca va semna un ordin prin care va anula rezultatele concursului de selectare a candidatilor pentru functia de procuror general, asta desi comisia responsabila…

- Telejurnalul TVR va aduce, din 3 noiembrie, cea mai buna experiența de inalta definiție. Studioul Știrilor este cel mai mare din Romania, dotat cu tehnologie moderni. Va invitam sa ne fiți alaturi intr-o experiența multimedia unica in audiovizualul romanesc.

- Ghici pe cine au putut vedea iesenii alaltaseara la renumitul spectacol al lui Ceaikovski "Lacul lebedelor" de la Opera ieseana? Asa este, ati ghicit: la loje se lafaiau, unul intr-o parte, altul la cateva loje mai incolo, atat nea Maricel ot Cejau, cat si Mihaita ot Roznovanu, zis si Peni Hill de Bahlui.…

- Candidatul USR+ la prezidențialele de luna viitoare s-a aflat ieri prin județul Neamț, in drum spre Suceava. Popasul a avut un evident caracter electoral și, probabil din cauza programului strans, Dan Barna și-a imparțit activitațile centrele urbane ale județului. La Piatra Neamț, de exemplu, a facut…