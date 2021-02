Amical / CSM Slatina a trecut cu greu de CSO Filiași. Arbitrajul a lăsat de dorit! Divizionara secunda CSM Slatina a incheiat seria amicalelor cu un test impotriva liderului din C6, CSO Filiași . A fost 2-0 pentru gazde, la capatul unui joc echilibrat, de lupta, cu ocazii la ambele porți. Golurile au fost marcate de Catalin Doman (’16), respectiv Radu Necșulescu (’87). Daca toți jucatorii intrați in teren au fost in forma foarte buna și au fost conectați la joc, nu acelați lucru se poate spune despre brigada de arbitri. Centralul partidei a permis un joc tare, dar gazdele au știut sa profite de asta. La unele faulturi slatinenii ar fi obținut, in mod normal, și cartonașul roșu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

