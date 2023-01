Stiri pe aceeasi tema

- Frigiderul poate ascunde multe bacterii, de aceea, este bine sa fie dezinfectat regulat. Daca te-ai saturat de așa-zisele produse minune din comerț, poți sa apelezi la doua ingrediente pe care le ai cu siguranța in bucatarie. Vei reuși sa dezinfectezi frigiderul fara prea mult efort.

- Perioada sarbatorilor se apropie cu pași repezi, iar gospodinele au inceput deja curațenia generala. De aceea, pentru a-ți face munca mai ușoara, exista cateva trucuri la care poți apela, pentru a curața eficient draperiile.

- Amestecul din trei ingrediente care indeparteaza petele de pe piele. Daca vrei sa ai un ten frumos și sanatos, poți incerca acest truc de frumusețe. E adevarat, atat doamnele, domnișoarele, dar și domnii trebuie sa fie atenți la ce consuma pentru a avea o piele impecabila, dar noi va prezentam un truc…

- Fie ca este vorba de umezeala sau de mucegai, mirosul neplacut din șifonier poate fi eliminat cu ajutorul a doua ingrediente pe care, ce la mai probabil le ai deja in bucatarie. De aceea, in randurile de mai jos, vei regasi amestecul pe care il poți folosi in astfel de situații.

- Petele de pe geamuri sau oglinzi dau foarte multe batai de cap gospodinelor, astfel ca acestea se chinuie sa le curețe și cumpara tot felul de soluții care nu le ajuta cu nimic. Ei bine, un amestec din doar doua ingrediente te va ajuta sa cureți geamurile și oglinzile. Iți vom prezenta un truc ieftin,…

- Vasele care s-au ars sunt o problema des intalnita in bucatariile gospodinelor. Ei bine, daca și tu te-ai saturat sa dai banii pe diverse soluții care nu te ajuta la nimic, atunci noi iți vom prezenta cum sa cureți vasele arse cu ingrediente pe care cu siguranța le ai și tu in locuința. Un amestec din…

- Pe internet circula o mulțime de trucuri cu care te poți bucura de cele mai eficiente metode prin care poți rezolva problemele din casa. Cu toate ca sunt la marte cautare, puțini romani știu metoda eficienta prin care pot scapa de petele greu de indepartat de pe haine sau chiar de pe canapea. Acest…

- Petele de pe covor și mocheta sunt extrem de neplacute, mai ales daca te chinui destul de mult sa le cureți. Nu este nimic mai placut decat un covor curat și placut mirositor, insa copiii și animalele de companie il murdaresc destul de des, iar uneori pot lasa pete care ies extrem de greu. Din acest…