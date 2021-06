Amerocap a câștigat în prima instanță procesul intentat Chimcomplex Tribunalul Bacau a dat castig de cauza, in prima instanta, fondului de investitii Amerocap in procesul intentat Chimcomplex si a obligat proprietarul Oltchim sa plateasca americanilor peste doua milioane de dolari, potrivit portalului instantei. Decizia a fost luata pe 26 mai si poate fi atacata cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Reprezentantii Amerocap au precizat, pentru Agerpres, ca este vorba despre sume datorate ca urmare a unui contract de consultanta pentru procesul de achizitie a combinatului Oltchim. „Suntem multumiti de modul in care, dupa trei ani de cand am deschis aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

