- Statele Unite au autorizat comercializarea carnii de pui obținuta in laborator de catre doua intreprinderi, a anuntat un purtator de cuvant al Departamentului american al Agriculturii (USDA), relateaza AFP. USDA a inspectat si aprobat miercuri sistemele de igiena alimentara ale intreprinderilor Upside…

- Dupa 60 de zile de la ridicarea autorizatiei de functionare companiei de asigurari Euroins, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FDA) anunta, miercuri, ca a autorizat primele cereri de plata.Este vorba de peste o mie de cereri, in valoare de peste 658.000 de lei.”Conform prevederilor…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FDA) anunta, miercuri, ca, avand in vedere ca au trecut 60 de zile de la ridicarea autorizatiei de functionare in cazul Societatii Euroins Asigurare-Reasigurare SA, a putut autoriza primele cereri de plata. Este vorba de peste o mie de cereri, in valoare de peste…

- Primavara aduce odata cu ea si primele fructe de sezon, cum ar fi cazul capsunelor, insa acestea nu sunt deloc accesibile pentru toata lumea. In ultimii ani, ne-am obisnuit deja ca trufandalele sa fie scumpe, iar inflatia din ultimele luni si-a lasat amprenta si asupra produselor din piete, dupa cum…

- Ne apropiem cu pași rapizi de sarbatorile pascale, cand gospodinele cele mai talentate din Romania pregatesc cele mai alese bucate tradiționale, de la pasca, sarmale, friptura de miel, drob sau cozonac. Iata cu ce poți inlocui carnea de porc din sarmale, daca vrei sa consumi ceva mai ușor. Cu ce aliment…

- In aceasta seara fanii au avut parte de un nou episod in aventura „Survivor Romania”, la PRO TV, și nu se putea termina fara o cearta de zile mari. Protagoniștii au fost nimeni alții decat concurentii de la Survivor Romania 2023 care nu se inteleg nici dupa Marea Unificare, iar cei din echipa Razboinicilor…

- In municipiul Chișinau a inceput procesul de instalare a parcarilor de biciclete, proiect inițiat de Alianța Biciclete, propus inca spre conultati cu 2 ani in urma la Direcția transport a mun. Chișinau, anunța Noi.md Potrivit Alianței, procesul a fost unul neașteptat de lung, insa rezultatul final este…

- Guvernul Italiei a susținut un proiect de lege care ar interzice carnea produsa in laborator și alte alimente sintetice, subliniind patrimoniul alimentar italian și protecția sanatații, potrivit BBC.Daca propunerile vor fi aprobate, incalcarea interdicției ar atrage amenzi de pana la 60.000 de euro.…