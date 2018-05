Americanii si francezii si-au trimis artileria grea in Siria O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Daesh (ISIS) in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala.



Fortele democratice siriene (FDS), sustinute de asemenea de raiduri aeriene ale coalitiei internationale antijihadiste conduse de Washington, au lansat la inceputul lunii mai etapa "finala" a ofensivei lor impotriva Statului Islamic.



Ele sunt pozitionate la est de fluviul Eufrat, care imparte in doua provincia…

