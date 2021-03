Te afli pe strada iar in jurul tau roiesc hoarde de zombi care, cu miscari greoaie, clefaie cu bratele intinse in cautarea prazii. Pentru a supravietui, tot ce trebuie sa faci este sa urmezi un set de instructiuni clare stabilite de catre autoritati. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a inițiat o campanie neconvenționala care, sub pretextul unei Apocalipse Zombi, ofera sfaturi americanilor referitoare la pregatirea pentru dezastre, in general.

Vezi și: Reacțiile adverse la care trebuie sa fiți atenți! Precizarile lui Valeriu Gheorghița

„Puteti rade acum, dar…