Americanii musulmani, hotărâți. Dacă Biden nu obţine o încetare a focului în Gaza începând chiar de azi, nu-l mai votează Americanii musulmani si unii activisti ai Partidului Democrat spun ca vor depune eforturi pentru a mobiliza milioane de alegatori musulmani sa nu faca donatii si sa nu voteze pentru realegerea presedintelui Joe Biden in 2024, daca acesta nu ia masuri imediate pentru a asigura o incetare a focului in Gaza, relateaza News.ro citand agenția Reuters. Consiliul National Democrat Musulman, din care fac parte lideri ai Partidului Democrat din state foarte disputate care probabil vor decide alegerile, precum Michigan, Ohio si Pennsylvania, i-a dat lui Biden un ultimatum: pana marti la ora locala 17.00… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Americani musulmani si activisti ai Partidului Democrat afirma ca vor actiona pentru a mobiliza milioane de alegatori musulmani sa nu faca donatii si sa nu voteze pentru realegerea presedintelui Joe Biden daca acesta nu ia masuri imediate pentru o incetare a focului in Gaza, transmite marti Reuters,…

- Americani musulmani si activisti ai Partidului Democrat afirma ca vor actiona pentru a mobiliza milioane de alegatori musulmani sa nu faca donatii si sa nu voteze pentru realegerea presedintelui Joe Biden daca acesta nu ia masuri imediate pentru o incetare a focului in Gaza, transmite marti Reuters.…

- Hossein Amir-Abdollahian, ministrul iranian de externe, a avertizat, intr-un discurs la ONU, ca, daca represaliile Israelului in Fașia Gaza nu inceteaza, SUA „nu vor fi cruțate de acest foc”, potrivit Sky News.„Le spun sincer oamenilor de stat americani, care acum gestioneaza genocidul din Palestina,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ca va colabora cu cel mai inalt diplomat al Chinei, Wang Yi, pentru a impiedica extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, atunci cand se vor intalni la sfarșitul acestei saptamani,…

- Exista un "dublu standard evident", deoarece lumea occidentala condamna atacul Hamas din 7 octombrie, dar nu condamna bombardamentele Israelului asupra Fașiei Gaza și nici nu solicita o incetare a focului, a declarat marți, 24 octombrie, regina Rania Al Abdullah a Iordaniei, pentru CNN."Cand s-a intamplat…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Președintele Joe Biden a vorbit cu prim-ministrul Netanyahu pentru a reitera sprijinul „neclintit” al SUA pentru Israel. Biden l-a pus la curent pe Netanyahu cu privire la sprijinul militar al SUA și a reiterat avertismentul sau impotriva oricarei persoane care incearca extinderea conflictului, scrie…