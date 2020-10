Americanii își fac din nou stocuri de mâncare, de teama unui nou lockdown Consumatorii din Statele Unite fac din nou cumparaturi frenetice din cauza creșterii numarului de infecții - peste 80.000 de cazuri pe zi. Producatorii s-au pregatit mai bine, dar tot exista probleme de alimentare.Doug McMillon, șeful Walmart, cel mai mare retailer din lume, cu venituri anuale de 524 miliarde de dolari, a atras atenția asupra unui nou trend privind stocarea de produse, similar cu cel din primavara. „Astazi vedem o anumita aplatizare (a volatilitații – n.r.), dar cu numarul de cazuri in creștere sunt anumite zone unde vedem din nou comportament de aprovizionare la nivel local‟,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

