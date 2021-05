Americanii cheltuie 4,7 miliarde de dolari pe benzină într-un singur weekend Asta ar insemna cheltuirea a circa 1,18 miliarde de dolari in fiecare zi, de vineri pana luni, cu o marja de variatie de 1 milion de dolari, a spus Patrick De Haan, director pentru analiza in domeniul benzinei la GasBuddy. GasBuddy mai anticipeaza ca pretul mediu al benzinei va fi de 2,98 de dolari pe galon in acest weekend, cel mai ridicat inregistrat in timpul acestei sarbatori din 2014, cind pretul benzinei a atins 3,66 de dolari pe galon. ”Preturile benzinei au crescut in ultimele luni, din cauza cresterii continue a cererii, odata cu redeschiderea destinatiilor, inaintea sezonului de vara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Americanii ar urma sa cheltuie aproximativ 4,7 miliarde de dolari pe benzina in weekendul sarbatorii Memorial Day, potrivit GasBuddy, un site specializat pe identificarea preturilor carburantilor in timp real, transmite CNBC. Asta ar insemna cheltuirea a circa 1,18 miliarde de dolari in fiecare…

- Asta ar insemna cheltuirea a circa 1,18 miliarde de dolari in fiecare zi, de vineri pana luni, cu o marja de variatie de 1 milion de dolari, a spus Patrick De Haan, director pentru analiza in domeniul benzinei la GasBuddy. GasBuddy mai anticipeaza ca pretul mediu al benzinei va fi de 2,98 de dolari…

- Analistii de pe Wall Street se confrunta cu o sarcina aproape imposibila cand incearca sa prezica traseul efectuat de Bitcoin, scrie Bloomberg, dupa ce piata crypto a pierdut 1.000 miliarde de dolari in ultimele saptamani.

- Oprirea livrarilor de carburanti prin reteaua Colonial Pipeline este cel mai perturbator atac cibernetic inregistrat vreodata, demonstrand cat de vulnerabila este infrastructura vitala a Statelor Unite in fata infractorilor cibernetici. Cumpararea de benzina provocata de panica pe scara larga a continuat…

- Operatorul celei mai mari conducte de petrol din SUA, Colonial Pipeline, ar fi platit hackerilor din gruparea DarkSide o recompensa de 5 milioane de dolari dupa atacul cibernetic de saptamana trecuta, informeaza Digi 24, care citeaza BBC.Colonial Pipeline a anunțat ca iși va relua operațiunile miercuri…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu 4%, din cauza navei comerciale blocate in Canalul Suez, recuperand pierderile accentuate din sedinta de tranzactionare precedenta, provocate de temerile privind impactul noilor masuri de carantina legate de Covid-19 din Europa asupra cererii, transmite Reuters,…

- Americanii ar urma sa primeasca in acest week-end primele cecuri si viramente in valoare de 1.400 de dolari/persoana prevazute in pachetul de stimulare de 1.900 miliarde de dolari ratificat joi de presedintele Joe Biden, conform unui anunt al administratiei americane facut vineri, informeaza AFP, preluata…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,2%, la 68,84 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel dupa ianuarie 2020. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata din SUA, a avansat cu 2,9%, la 65,70 dolari pe baril, dupa ce pe parcursul sedintei…