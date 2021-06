America şi-a întors faţa spre Europa Puternic si robust discursul presedintelui Joe Biden cu ocazia primei sale vizite in Europa. Daca Donald Trump a avut o relatie rezervata fata de UE, poate si din cauza cererii lui de a contribui mai substatial la sustinerea NATO, presedintele Biden ridica o noua punte spre Europa. A aterizat in Marea Britanie, unde a tinut un discurs in fata soldatilor. In Anglia va participa la intanirea G7. La Bruxelles va avea loc Summitul NATO. In sfarsit, la Geneva va sta fata-n fata cu presedintele Vladimir Putin. O agenda incarcata. Evenimente care ar putea schimba fata lumii. Ca dupa un razboi. Daca epidemia… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic, Boris…

- Țarile din grupul G7 – SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia – sunt aproape de un acord cu privire la impozitarea multinaționalelor, deschizand calea pentru un acord global in acest an. Potrivit Financial Times, un acord in cadrul G7 ar putea fi anuntat vineri, dupa ce in…

- Ministrii de externe din statele membre G7 (Marea Britanie, SUA, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia) au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza…

- Ministrii de externe din statele membre G7 (Marea Britanie, SUA, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia) au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Manifestarea care marcheaza debutul seriei de activitati "Anul Centenarului Institutului „Cantacuzino” cuprinde o ceremonie militara de decorare, dezvelirea unei placi jubiliare si alocutiuni ale invitatilor, potrivit MApN.De asemenea, va fi prezentat filmul aniversar "Pecete pentru viata", realizat…

- Anglia are cei mai multi piloti in sezonul 2021 al Campionatului Mondial de Formula 1, trei la numar, intre care campionul mondial en titre, Lewis Hamilton, Lando Norris si George Russell. Cate doi piloti au Finlanda, Spania, Germania, Canada si Franta. Restul pilotilor provin din Monaco, Mexic,…