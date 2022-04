America – prețul hegemoniei Americanii nu sunt de vina pentru atacul Rusiei asupra Ucrainei, dar a insista ca invazia rusa a fost complet neprovocata pare o judecata pripita. Așa cum Pearl Harbor a fost consecința eforturilor SUA de a opri expansiunea japoneza pe continentul asiatic, la fel cum atacurile din 11 septembrie au fost parțial un raspuns la prezența […] The post America – prețul hegemoniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

