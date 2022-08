Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic a avut loc, in aceasta seara, la ieșire din comuna Frumușani, județul Calarași, pe sensul catre București. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului patru persoane au murit, printre care doi copii. In urma accidentulului, 4 persoane, 2 adulți și 2 minori, din același autoturism, au…

- Un accident rutier cu urmari cumplite a avut loc marți in Egipt. Peste 20 de oameni și-au pierdut viața, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, dupa ce un autobuz s-a lovit de un camion. Cel puțin 22 de oameni au pierit și 33 au fost raniți intr-un accident rutier produs in dimineața […] The…

- Un numar de 15 persoane au murit in urma unui atac al fortelor rusești la Ceassiv Iar, sustin autoritatile ucrainene. Atacul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in acest oras de aproximativ 12.000 de locuitori. Potrivit salvatorilor, 24 de persoane sunt inca sub daramaturi, inclusiv un…

- Cincisprezece persoane au murit, duminica, in urma unui atac al fortelor ruse la Ceassiv Iar, sustin autoritatile ucrainene.Atacul a avut loc noaptea in acest oras de aproximativ 12.000 de locuitori. Potrivit salvatorilor, 24 de persoane sunt inca sub daramaturi, inclusiv un copil, in timp ce alte cinci…

- Șase persoane au fost ucise și cel puțin 36 ranite intr-o suburbie a orașului Chicago, de un barbat care a inceput sa traga cu arma de pe o cladire. Atacul a avut loc la o parada de 4 Iulie, ziua Statelor Unite. Atacatorul s-a urcat pe o cladire, de unde a inceput sa traga asupra […] The post Atac armat…

- Politia americana a comunicat ca a retinut un suspect, dupa un atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie din Chicago, soldat cu moartea a cel putin sase persoane. Potrivit ofiterilor, un barbat in varsta de 22 de ani a fost retinut, dupa o scurta urmarire de masini. Oficiali medicali…

- Un barbat din Smithburg, in vestul statului american Maryland, SUA, a deschis focul, joi dupa-amiaza, omorand cel puțin trei persoane intr-o fabrica. Coșmarul se repeta La doua saptamani de la masacrul din Uvalde, soldat cu 19 copii și doi profesori morți, și la cinci zile de la impușcaturile din Philadelphia,…

- Un barbat inarmat cu o carabina si un pistol a ucis patru persoane intr-o cladire medicala din Tulsa, Oklahoma, miercuri, inainte de a se impusca mortal pe el insusi, a anuntat Politia. „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac armat la spitalul St Francis, a…