- Urmeaza o cursa naucitoare pentru ultima șansa, in care concurenții vor schimba decor dupa decor și-și vor exploata abilitațile intr-o varietate de domenii. Prima misiune ii introduce pe concurenți in istoria Ecuadorului! America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 32 din 6 decembrie 2023.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 23 din 22 noiembrie 2023. In cadrul cursei pentru ultima șansa, echipele au fost plasate in fața unei provocari unice: sa manance Cuy, o delicatesa din Ecuador constand in porcușor de Guineea la gratar. Aceasta proba este o experiența culinara neobișnuita,…

- ​In aceasta seara, de la ora 20:30, careul echipelor de la America Express va aduce multa tensiune și cateva surprize. Cursa pentru a doua imunitate din ediția trecuta s-a incheiat cu doua certitudini: Ada și Tony Galeș au devenit imune la finalul etapei a cincea, iar ultima echipa din intrecere a fost…

- Cu toate ca acum este stabila și se reface in urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o recent, veștile despre mama Oanei Roman nu sunt tocmai bune. Vedeta a dezvaluit ca Mioara Roman se confrunta cu unele probleme de sanatate dupa operație. Mioara Roman are noi probleme de sanatate dupa cea…

- Momente grele pentru Catalin Țociu in ediția de astazi, 20 noiembrie, de la America Express! Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor. Ce simptome a avut fiul lui Romica Țociu.

- Cele 9 echipe se afla pe ultima suta de metri in cursa pentru imunitate la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Ajunși, insa, la intrarea in orașul Popayan, acolo unde ii aștepta Irina Fodor, concurenții dau de un obstacol care poate rasturna clasamentul.

- Noua lege a salarizarii va elimina inechitatile salariale referitoare la garzile medicilor, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „In mod evident, poate ca regandirea in urmatorii ani, in cadrul Strategiei Nationale de Sanatate, a modului de acordare a serviciilor medicale, trebuie…

- Inceputul celei de-a doua etape in competiția America Express a adus aseara victoria echipei formate din Iuliana Pepene și Sonia Simionov la jocul pentru amuleta și Joker, intr-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public.