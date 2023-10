Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Cine sunt cei cinci luptatori antitero din Alba care au caștigat cea mai puternica competiție a Jandarmeriei Romane Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius: ei sunt cei cinci jandarmi din Alba care au devenit cei mai buni pe țara, la Olimpiada de intervenție antiterorista. Olimpiada este un…

- Sarbul Novak Djokovic este noul campion de la US Open, dupa ce l-a invins in 3 seturi 6-3, 7-6, 6-3 pe rusul Daniil Medvedev.Djokovic a caștigat titlul de grand slam cu numarul 24 și egaleaza astfel recordul deținut de legendara Margaret Court. In acest sezon, sarbul s-a impus in 3 din cele 4 mari…

- Irina Fodor pune la bataie o noua amuleta in ediția cu numarul 7 din 10 septembrie de la Chefi la cuțite. Ce a pregatit șefilor este o adevarata cursa cu un avantaj pe masura. Afla in randurile de mai jos ce rețeta au de gatit chefii și ce miza importanta țintesc in aceasta seara.

- Irina Fodor le-a dat o veste neașteptata chefilor despre noul joc de amuleta din ediția 5 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 9 septembrie 2023. Jurații și-au ascuțit cițitele pentru o miza foarte importanta care poate schimba soarta concurenților.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuleta aducandu-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a incheiat cu o vizita cu totul speciala: Jyoti Amge, cea

- Chefi la cutite. In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intalnit cu Irina Fodor pentru a descoperi ce avantaj aduce amuleta. Cei trei jurati s-au bucurat atunci cand Irina le-a dezvaluit ce pot castiga si s-au pus rapid pe sotii,…

- Dani Oțil a dat verdictul final! Celebrul prezentator a degustat cu multa atenție fiecare preparat, iar mai apoi a luat decizia finala! Unul dintre jurați a primit un avantaj uriaș in probele de battle, iar acest lucru a starnit dezamagire in cazul celorlalți doi chefi.

- Prima victorie a Stelei din acest sezon de Liga 2 a venit in etapa a treia pe terenul Unirii Dej. A fost un incredibil 6-2, dupa o partida spectaculoasa care s-a terminat cu un gol superb al juniorului Raicu. Meciul a inceput cu un penalty pentru Steaua acordat in minutul 7, dupa o intervenție a […]…