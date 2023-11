Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, la America Express, Aris și Alexia Eram au caștigat imunitatea mare a celei de-a patra etape, iar alte trei echipe s-au bucurat, in cursa urmatoare, de calificarea la amuleta: Giulia și Vlad Huidu, Iuliana Pepene și Sonia Simionov, dar și Romica și Catalin Țociu.

- Echipele s-au intrecut pentru a se califica la al doilea joc de amuleta in ediția 17 din sezonul 6 America Express. Dupa ce Alexia și Aris Eram au caștigat prima imunitate din Ecuador, perechile de vedete au pornit intr-o cursa contracronometru.

- Noi provocari pentru echipele ramase in competiția America Express. O noua proba din ediția difuzata in aceasta seara i-a pus pe concurenți fața in fața cu un șaman. Cum au reacționat echipele cand le-a fost facut un ritual impotriva spiritelor rele.

- Irina Fodor a anunțat un joc de amuleta inedit la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023. La scurt timp, insa, dupa ce a dat startul, Sonia Simionov și Iuliana Pepene au facut o eroare care a dat peste cap echipele.

- Camerele de filmat au surprins ce reacție au avut Iuliana Pepene și Sonia Simionov atunci cand au aflat ca Alexia și Aris Eram au caștigat imunitatea mica, din al doilea stage de pe Drumul Soarelui, in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6.

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- America Express a inceput intr-un mod provocator pentru cele noua echipe. Sonia Simionov și Iuliana Pepene au trecut prin momente jenante in timpul unei probe, fiind nevoite sa danseze breakdance.