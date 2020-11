Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Furtuna Eta a provocat ploi torentiale si inundatii catastrofale in America Centrala, cauzand moartea a putin opt persoane, transformand strazile in canale cu apa pana la inaltimea taliei si izoland zeci de locuitori, relateaza joi Reuters. Familiile si-au croit cu greu drum pe strazile inundate din…

- Taifunul Molave s-a abatut marti asupra Filipinelor provocand moartea a 10 persoane, 12 pescari fiind dati disparuti dupa ce zeci de ambarcatiuni s-au rasturnat in apele involburate, au precizat oficiali citati de DPA, potrivit Agerpres.Circa 30 de ambarcatiuni de pescuit s-au rasturnat in…

- Taifunul Molave s-a abatut marti asupra Filipinelor provocand moartea a 10 persoane, 12 pescari fiind dati disparuti dupa ce zeci de ambarcatiuni s-au rasturnat in apele involburate, au precizat oficiali citati de DPA. Circa 30 de ambarcatiuni de pescuit s-au rasturnat in largul provinciilor Batangas…

- Dezastru in nordul Italiei și sudul-estul Franței. In Italia cel puțin un om a murit și alți 17 sunt dați disparuți, dupa inundații de proporții provocate de ploile abundente. Și in Franța au decedat doua persoane, iar 12 sunt de negasit dupa viiturile puternice din sud-estul țarii. Persoana decedata…

- Cele patru tari din nordul Americii Centrale - Belize, Honduras, El Salvador si Guatemala - se pregatesc pentru sosirea furtunii tropicale Nana, transformata in uragan, asteptata sa loveasca coasta Belize joi dimineata, relateaza AFP. Serviciile de protectie civila din cele patru tari sunt ingrijorate…

- Cel putin noua persoane au murit in Haiti si doua sunt date disparute de duminica dupa ce precipitatii abundente aduse de furtuna tropicala Laura au provocat inundatii grave si au pus in pericol singurul baraj hidroelectric din tara, relateaza luni dpa. Alte patru persoane si-au pierdut viata in statul…