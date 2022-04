Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru necompletarea formularului PLF, la intrarea in Romania, se anuleaza. Legea a fost votata de Senat. Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a stabilit luni plenul Senatului, prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii conf. univ. dr. Adriana Pistol a declarat, vineri seara, ca autoritatile nu vor putea anula amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) doar pentru anumite categorii si ca amnistia ar trebui sa se aplice tuturor. Intrebata…

- Peste 200 de persoane care au fost amendate de Directia de Sanatate Publica Botosani pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) au contestat in instanta procesele verbale de constatare a contraventiilor, a declarat presedintele Tribunalului Botosani, judecatorul Mihaela Ungureanu.…