Amenzi usturătoare la înmormântare. Au fost deschise dosare penale O inmormantare care a avut loc in localitatea Chișoda, județul Timiș, s-a incheiat cu amenzi din partea poliției și cu dosare penale. La inmormantarea cu pricina au participat zeci de persoane. Poliția a fost anunțata ca in localitatea Chișoda are loc o inmormantare la care nu sunt respectate restricțiile. Oamenii legii au ajuns la cimitir dupa incheierea inmormantarii. Pe baza imaginilor transmise live pe o rețea sociala, polițiștii au reușit sa-i identifice pe organizatorul evenimentului și pe cațiva dintre cei care au participat. Au fost date 12 amenzi in valoare de 500 de lei pentru participanți,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

