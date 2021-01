Amenzi uriașe pentru încălcarea restricțiilor în Argeș Peste 250 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. 30 de acțiuni punctuale au fost desfasurate in ziua precedenta, (din care 27 de acțiuni independente ale polițiștilor, 2 acțiuni cu lucratori I.J.J. Argeș și o acțiune cu reprezentanți ai I.S.U. Argeș și polițisti locali), fiind verificate 135 de societați comerciale cu privire… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

