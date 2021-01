Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 41,25 milioane lei (aproximativ 8,47 milioane euro) Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) si 16 companii membre ale acesteia pentru incalcarea legislatiei in domeniul concurentei, prin participarea la…

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.

- ​Virgil Popescu, ministrul Energiei, acuza de abuz de poziție dominanta operatorii care au și statut de furnizori de ultima instanța, fiind în același timp și distribuitori (ENEL, CEZ, Electrica, E.ON). Ministrul spune ca vrea sa schimbe legislația astfel încât toți consumatorii care…

- Consiliul Concurentei a amendat compania Dante International SA, operatorul eMAG, cu 32,28 milioane lei (circa 6,7 milioane euro) pentru abuz de poziție dominanta pe piața serviciilor de intermediere prin platforme online de tip marketplace și a impus companiei o serie masuri corective pentru a restabili…

- Consiliul Concurentei a amendat eMAG cu 6,7 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta. Reacția retailerului online Consiliul Concurentei a sanctionat compania Dante International, care detine platforma eMAG.ro, cu 32,28 milioane de lei (aproximativ 6,7 mil. euro) pentru abuz de pozitie dominanta…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de miercuri, aproape 8.900 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 3,233 milioane de lei, in urma actiunilor de control desfasurate in perioada 19- 24 octombrie 2020. Din aceasta suma, 3,168 milioane de lei au reprezentat sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii…