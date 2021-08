Zeci de ploieșteni au fost amendați in decursul saptamanii trecute de catre polițiștii locali, dupa aceștia au fost prinși in timp ce depozitau deșeuri in locuri nepermise. Totodata, Poliția Locala Ploiești a aplicat amenzi și operatorul de salubritate pentru neefectuarea curațeniei și igiena cailor publice. „25 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 52.000 lei, au fost aplicate de catre polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului, in perioada 23-27 august 2021, pentru neefectuarea curațeniei și igiena cailor publice de catre operatorul serviciului de salubrizare, neasigurarea…