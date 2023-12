Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, promulgarea unei legi care extinde competențele Poliției Locale, permițandu-le sa acorde sancțiuni conducatorilor de trotinete electrice care incalca normele rutiere. La ce trebuie sa fie atenți, de acum inainte? Poliția Locala, cu ochii pe trotinetiști Legea, care modifica articolul 7, alineatul (1), litera j) din Legea nr. 155/2010, confera […] The post Amenzi pentru romanii care conduc trotinete electrice. Politia Locala va fi cu ochii in patru appeared first on Playtech Știri .