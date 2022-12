Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile rutiere vor fi primite de romani direct in cutia poștala dupa ce Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea acestora. Care sunt greselile din trafic pentru care soferii vor fi sancționați?…

- Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienti.Posta Romana și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese…

- Amenzi și de 40.000 de lei din cauza cauciucurilor. Ministrul Economiei și reprezentanții Registrului Auto Roman (RAR) au anunțat, marți, 22 noiembrie, adoptarea unei hotarari de guvern care stabilește noi reguli privind etichetarea anvelopelor, prin raportare la eficiența consumului de combustibil.…

- Vești extrem de IMPORTANTE! Toți conducatorii auto ar putea primi sancțiuni in cazul in care vor face aceste greșeli ”minore” cand se afla in trafic. Șoferii care vor incalca aceste prevederi legislative risca sa primeasca AMENZI de mii de lei. Mare ATENȚIE! Foarte mulți dintre participanții in trafic…

- Pentru ca in ultima perioada comuna Butimanu a intampinat numeroase probleme legate de depozitarea ilegala a deșeurilor, administrația locala a declarat „razboi” cetațenilor care confunda unele zone verzi, cu platforme de gunoi. Primarul Gabriel Dragnea a transmis ca va fi foarte dur cu cei care vor…

- Noi reguli pe partiile de schi: Guvernul marește amenzile și impune noi prevederi pentru exploatarea traseelor de schi Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o hotarare care modifica HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru…

- Vești proaste pentru romani! Cine nu respecta noile reguli va primi o amenda usturatoare de mii de lei. Noile obligații legale vor afecta, in mod special, o anumita categorie de romani care iși desfașoara activitatea in aceste domenii. Amenzile vor fi o LOVITURA dura pentru cetațenii care conduc…

- Sunt vești importante pentru milioane de romani! Toți conducatorii ar putea fi sancționați in cazul in care vor face aceasta greșeala cand se afla in trafic. Șoferii romani care vor incalca aceste prevederi legislative risca amenzi usturatoare. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera…