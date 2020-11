Amenzi la un eveniment în Popeşti-Leordeni, pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID Echipe mixte formate din politistii orasului Popesti-Leordeni si politisti locali au efectuat, duminica noaptea, verificari la o unitate de profil din localitate, cu privire la respectarea masurilor impuse de actele normative in vigoare, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.



Potrivit IPJ Ilfov, cu ocazia verificarilor, politistii au constatat faptul ca in respectiva unitate de profil se aflau mai multe persoane, sens in care operatorul economic functiona la o capacitate de peste 30%, in contextul in care, in localitate, rata incidentei calculata este de peste 1,5/1000…

Sursa articol: agerpres.ro

