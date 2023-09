Stiri pe aceeasi tema

- Produse expirate, insecte, gratare cu rugina, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf sau lipsa autorizației de la Primarie sunt cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor in urma verificarilor efectuate, perioada 1 iunie - 15 septembrie, la Taverna Racilor…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dat amenzi in valoare de 140.000 de lei dupa mai multe controale facute la Taverna Racilor Herastrau. Printre neregulile gasite: produse expirate, mizerie, muste. Localul nu avea autorizatie de la Primarie. Unitatea ar putea fi inchisa intre sase luni si un…

- Prefectura Maramureș a facut publice rezultatele controalelor facute la un centru rezidențial din Baia Mare care a funcționat fara acte legale. Dupa cum se știe, in 4 august, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Maramureș, a fost organizata o acțiune de verificare a legalitații funcționarii…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au dat amenzi in valoare de aproximativ 124.000 de lei si au dispus inchiderea unui punct de lucru al unei societati comerciale, pana la dotarea cu casa de marcat electronica si fiscala, in urma unui control facut pe litoralul Marii Negre.In…

- Un cunoscut local a fost inchis dupa o acțiune comuna in Sectorul 5, anunța Primaria Sectorului 5.Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca viceprimarii, alaturi de Poliția Locala Sector 5 - Direcția de Control, Serviciul Activitați Comerciale și Serviciul Protecția Mediului sa…

- Decizia de inchidere a centrului din Aleea Viilor a fost luata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Botoșani dupa un control efectuat luni, sub coordonarea polițiștilor de la Serviciul de Investigații a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

- Mafia imobiliarelor este astazi in vizorul autoritaților. In cursul zilei de azi, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, impreuna cu polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare 35 de mandate de percheziție…