Amenzi în valoare de 45.900 de lei pentru cei care nu respectă măsurile de protecție sanitară In numai doua zile au fost aplicate sute de amenzi cetațenilor care nu respecta masurile de protecție sanitara impotriva COVID-19. Jandarmii ieșeni au continuat misiunile pentru asigurarea publice și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera, sub coordonarea Instituției Prefectului. Pe timpul activitaților desfașurate in teren au fost aplicate un numar de 235 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 45.900 lei. Dintre acestea, un numar de 126 sancțiuni au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

