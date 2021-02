Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ITM Alba: Doua amenzi, in cuantum de 40.000 de lei pentru munca „la negru” și 15 avertismente, in perioada 25-30 ianuarie 2021 Inspectorii ITM Alba au dat patru amenzi de 46.500 de lei pentru diverse deficiențe gasite și 15 de avertismente, in urma controalelor din ultima saptamana. Au…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 258 de metri cubi de material lemnos, CONFISCAȚI de polițiști. Au fost aplicate 45 de amenzi Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu specialistii silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea…

- Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 4.850 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 841.375 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de…

- Un echipaj de Jandarmerie a depistat, joi dupa masa, in flagrant doi barbați, in varsta de 58, respectiv 63 de ani, din Lipova, care pescuiau ilegal prin metoda greblare folosind bețe de pescuit echipate cu triple și plumbi de dimensiuni mari.

- In perioada 31 decembrie – 01 ianuarie a.c., peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu,…

- Economie Produse de peste 800.000 de lei, verificate de comisarii de la Protecția Consumatorilor in ultima luna decembrie 22, 2020 14:13 91 de acțiuni de control, in urma carora au fost aplicate 57 amenzi contravenționale, in cuantum de 301.000 lei și 19 avertismente, au derulat comisarii din cadrul…

- Au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 22.800 de lei, pentru nerespectarea masurilor anti Covid.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.…

- Polițiștii cerceteaza trei barbați din comuna Albac, care ar fi taiat, fara drept, 13 arbori, cu un volum de 54 de metri cubi, care au fost depistați și indisponibilizați de catre polițiști, in urma controlului in teren. Trei barbați din comuna Albac sunt cercetați de polițiști pentru taiere ilegala…