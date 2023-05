Amenzi de peste 126.000 lei date de inspectori de muncă la 21 firme din Neamț Trei firme din domeniul curațenie, alimentați publica și comerț au fost amendate cu 80.000 lei pentru ca foloseau personal fara acte de angajare. Inspectorii de munca au gasit 3 persoane fara acte de angajare și doi lucratori care munceau dupa orele de program stabilite prin contractele pe timp parțial. Controalele au fost facute in luna aprilie, cand au fost verificați 138 de agenți economici, din care 15 au fost amendați cu 97.800 lei, potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Neamț. Pe parte de protecția muncii, au fost verificate 68 de firme, iar pentru neregulile constatate ITM Neamț a… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

