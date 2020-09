Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Autoritatile britanice au anuntat ca noile restricții vor intra in vigoare in data de 14 septembrie, iar grupurile mai mari de șase persoane vor fi interzise in orice spațiu, fie el inchis sau deschis. Masurile vor fi in vigoare doar pe teritoriul Angliei și nu vizeaza celelalte țari componente ale…

- Controale in zonele aglomerate, societațile comerciale și mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Polițiștii, jandarmii și pompierii au verificat peste 50 de societați comerciale in ultimele 24 de ore, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii noului tip de…

- In aceste zile, Monique este in a 24-a saptamana in care lupta cu coronavirusul. Este suspectata de o forma a bolii pe care medicii abia incep sa o studieze. S-a imbolnavit in martie și la inceput parea ca are o versiune ușoara a coronavirusului, dar simptomele nu au disparut niciodata. Luni…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța miercuri noile condiții de intrare in Ungaria pentru cetațenii romani. MAE precizeaza ca romanii care vor sa mearga in Ungaria vor fi testați la granița și introduși in carantina daca nu prezinta simptome, iar cei care au simptome nu vor fi lasați sa intre in țara.…

- Medicul infectat cu coronavirus povesteste ca sufera si de hepatita cronica autoimuna. Acesta a stat internat in spital timp de cinci saptamani si nici acum, cand a ajuns acasa, nu este complet vindecat. "De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente…

- Persoanele care vor sa calatoreasca in Ucraina, vor fi nevoiți sa procure polițe de asigurare medicala și se vor izola timp de 14 zile. Acestea sunt noile reguli impuse de autoritațile din țara vecina pentru cetațenii straini și apatrizi, care vizeaza inclusiv cetațenii Republicii Moldova, informeaza…