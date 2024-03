Amenzi de aproape 40.000 de lei date de polițiști și jandarmi în Alba, în ultimele 24 de ore. Câți șoferi au fost verificați Amenzi de aproape 40.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Cați șoferi au fost verificați Polițiștii și jandarmii din Alba au aplicat amenzi de aproape 40.000 de lei, dupa acțiunile in sistem integrat derulate in ultimele 24 de ore. Aceștia au testat peste 80 de șoferi, pentru droguri sau alcool la volan. Potrivit IPJ Alba, in cadrul activitaților desfașurate, au fost legitimate 467 de persoane și au fost verificate 293 […] Citește Amenzi de aproape 40.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Cați șoferi au fost verificați in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

