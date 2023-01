Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14–25.11.2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de acțiuni de verificare, la nivelul intregii țari, ca parte a tematicii naționale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv analiza…

- Amenzi de peste 2 milioane de lei au fost aplicate de ANPC comercianților de jucarii din Romania, inaintea sarbatorilor de iarna. Inspectorii Protecției Cosumatorului au verificat atat vanzarile directe, cat și cele online, cele mai intalnite nereguli fiind lipsa informațiilor despre produs pe etichetele…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat, ca a desfasurat, in luna noiembrie, mai multe actiuni la nivel national pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv analiza site-urilor de prezentare si publicitate. ANPC a precizat ca aceasta campanie…

- Amenzi contraventionale in valoare de 120.000 de lei, sase avertismente si oprirea temporara a prestarii de servicii sunt masurile pe care inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov le-au aplicat unor operatori economici ce activau zona comerciala…

- Revelion distrus pentru sute de clienți care au rezervat camere la munte. Un hotel din Poiana Brașov a fost inchis de inspectorii de la Protecția Consumatorilor dupa mai multe controale ample. Romanii care au platit bani grei pentru petrecerea de Revelion ar fi fost intampinați cu gandaci și mizerie…

- Echipe mixte de control ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sud Muntenia și București-Ilfov au realizat verificari ale modului in care sunt respectate prevederile legislației in domeniu, in vigoare, in județul Dambovița, parte a campaniei Caravana Consumatorilor,…

- Speriat de descinderea DNA, constroversatul șef al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, omul susținut și promovat de baronul Niculae Badalau, și-a gasit un susținator obscur și plin ifose, dar ratacit prin turismului romanesc, in persoana lui Calin Ile,…

- In urma unor sesizari sosite de la consumatori, referitoare la modul in care sunt comercializate diverse produse second hand, din import, pe piata din Romania, echipe de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , coordonate de presedintele institutiei, Horia Constantinescu…