Amenzi de 275.000 de lei, date de Comandamentul Special Black Friday al ANPC la 11 firme care aveau promoţii speciale Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de ANPC, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Fridaya verificat 11 mari operatori economici care promovau reduceri speciale in aceasta perioada. Volumul amenzilor contraventionale aplicate tuturor operatorilor controlati s-a ridicat la 275.000 de lei, intrucat s-a constatat ca se practicau vanzari cu pret redus, in conditiile in care pretul de referinta afisat pe site nu era cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al pretului redus creandu-se premisa existentei unui avantaj specific pretului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

