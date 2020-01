Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu vrea ca Centrul pentru Arta, Tehnologie și Experiment MultipleXity, cea mai mare investiție asumata de municipalitate prin dosarul de candidatura Timișoara – Capitala Culturala Europeana, sa fie finalizat cat mai repede. Pentru inceput, primarul Timișoarei a explicat ca la mijlocul acestui…

- Nu toți refugii sunt prinși de polițiștii de frontiera, atunci cand incearca sa intre ilegal in Romania. Drept dovada sta faptul ca, noaptea trecuta, doi migranți au fost prinși de polițiștii locali in centrul Timișoarei. Nu aveau documente asupra lor. Azi-noapte, in jurul orei 1.30, in Piața Victoriei,…

- Amenzi record acordate la Timișoara, in lupta cu cei care-și abandoneaza deșeurile pe domeniul public. Intr-o singura saptamana au fost acordate sancțiuni totale de 24.000 de lei, fiind prinse cu ajutorul camerelor de supraveghere șapte persoane care și-au abandonat mizeria pe domeniul public. Camerele…

- O ipoteza lansata cu 13 ani in urma, conform careia 27 de morți de la Timișoara au fost arși la Slatina inainte de caderea lui Nicolae Ceaușescu, aduce in județul Olt, an de an, rudele eroilor martiri. In acest an au venit mai mulți ca niciodata. La 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, o…

- Revolutia Romana, 30 de ani dupa - 21 decembrie Revolutie 21 dec 1989, Bucuresti. Foto: Arhiva. 21 decembrie 1989. În urma cu 30 de ani a fost ziua în care revolutia a început si la Bucuresti. A fost momentul în care îndemnul "Azi în Timisoara,…

- Strazile din centrul Timișoarei vor fi pline de colindatori, in 19 decembrie. Se pornește Alaiul Colindatorilor, unde cei care va vor „ura” vor juca batuta cu dubele, vor canta colindele de fecior și de fata și alte datini stravechi. The post Alaiul Colindatorilor pornește prin Timișoara – peste 300…

- Persoanele care au nevoie de un taxi au șanse mari sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a beneficia de acest serviciu pe raza Timișoarei. In ultimul plen, aleșii locali au votat un proiect de hotarare „pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim…

- Chiar daca nu va fi pe teritoriul administrativ al Timisoarei, obiectivul va fi, totusi, la doi pasi de municipiul de pe Bega. The post Ikea a anuntat oficial ca la anul va deschide un magazin langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .