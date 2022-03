AMENZI DE 10.000 EURO A GĂRZII DE MEDIU IAȘI PENTRU STAȚIILE DE CARBURANȚI Garda de Mediu Iași a prezentat un scurt bilanț al activitaților de control desfașurate la stațiile de alimentare cu combustibili. In urma a 34 de verificari a fost suspendata activitatea a patru stații din cauza ca nu aveau actele necesare de funcționare emise de Agenția pentru Protecția Mediului. La 31 dintre ele nu s-au stabilit neconformitați. La patru dintre ele s-au constatat neconformitați constand in: lipsa/expirarea autorizației de mediu, nerespectarea prevederilor autorizației de mediu, nedeținerea evidenței privind gestiunea deșeurilor. Pentru neconformitațile constatate s-au aplicat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

