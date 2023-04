Amenințare cu bomba la Mega Mall din București. Persoanele prezente au fost evacuate, la fața locului au ajuns geniștii Amenințare cu bomba la Mega Mall din București. Persoanele prezente au fost evacuate, la fața locului au ajuns geniștii care verifica situația. Apelul a fost primit in jurul orei 23:00, in seara zilei de luni, 17 aprilie, insa e neclar cine l-a facut. Amenințare cu bomba la Mega Mall din București Conform G4Media , la fața locului au ajuns zeci de pompieri și polițiști, care ar incerca sa gaseasca un dispozitiv exploziv amplasat in acest centru comercial. Desigur, exista șanse ca totul sa fie ca de obicei o farsa și un apel care sa agite apele inutil. ”Amenințare cu bomba la un mall din Capitala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

