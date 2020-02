Amendați de jandarmii sălăjeni, deoarece transportau material lemnos fără a deține aviz de însoțire La sfarșitul saptamanii trecute, in urma unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, mai multe persoane au fost sancționate contravențional. Sambata, 01 februarie a.c., doi barbați au fost depistați pe raza localitații Fildu de Mijloc, iar un altul pe raza localitații Cheud, in timp ce transportau material lemnos fara a deține aviz de insoțire. Persoanelor in cauza li s-au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare totala de 1.000 de lei, conform Legii 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. In anul 2019, in scopul protejarii fondului silvic,… Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

Sursa articol si foto: transilvania-tv.ro

