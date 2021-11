Amendă uriașă primită de o femeie care a intrat cu mașina pe o plajă din Constanța O femeie care a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța a fost amendata cu 10.000 de lei. Mașina ramasese blocata in nisip. Cazul a fost facut public de Primaria Constanța care, in acest context, a reamintit ca accesul cu mașina pe plaja este interzis. Incidentul a fost semnalat de o persoana care a sunat la Poliția Locala Constanța. Polițiștii care au mers la fața locului au amendat șoferița cu o amenda de 10.290 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 19/2006 și OUG 195/2002. Reamintim faptul ca accesul autovehiculelor este interzis pe plaja, iar polițiștii locali vor sancționa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

