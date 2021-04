Stiri pe aceeasi tema

- Politia si Jandarmeria anunta, vineri, suplimentarea echipajelor din Bucuresti, pentru a asigura la fluidizarea traficului, aglomerat din cauza protestului de la metrou. Institutiile au anuntat ca parte dintre cei care participa la protestul de la metrou au fost identificati si sanctionati, dar actiunea…

- O femeie de 76 de ani din comuna argeseana Albota, disparuta de 11 zile, a fost gasita decedata, joi, intr-un lac. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca lacul in care a fost gasit cadavrul se afla in apropierea locuintei femeii disparute, potrivit agerpres.ro. Citește…

- La data de 19 martie 2021, in jurul orei 21.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Oborului din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- Un tanar din Bucuresti care trebuia sa se afle in carantina s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce politistii bucuresteni l-au gasit la o petrecere alaturi de alte 17 persoane. Toti participantii au fost sanctionati cu amenzi in cuantum de 7.750 de lei.

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 in localitatea Arbore, in dreptul unei societati comerciale, un barbat de 20 de ani din comuna Cajvana a intrat intrat in coliziune laterala stanga spate cu autoturismul condus de un barbat de 20 de ani din comuna Marginea, care circula regulamentar in fata…

- O femeie recent revenita in țara s-a ales cu dosar penal, in weekend, intrucat, in loc sa stea in carantina, a plecat la cumparaturi, la mall. Aceasta le-a atras atenția jandarmilor fiindca nu purta nici masca de protecție. In timpul verificarilor, echipajul a constatat ca femeia se afla in perioada…

- La data de 16 februarie a avut loc un incendiu la un apartament de pe bulevardul Mamaia din Constanta. O femeie a decedat dupa ce a picat in gol de la etajul sase al imobilului.Procurorii din cadrul Parchetului Militar s au autosesizat si au deschis un dosar penal si fac cercetari specifice fata de…