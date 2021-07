Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Austriei a considerat ca utilizatorul in cauza, un cunoscut activist pentru protecția datelor, nu a primit din partea Facebook „toate datele brute si informatiile cruciale, precum baza juridica care ar permite prelucrarea datelor sale”, potrivit AFP, citat de Agerpres .In plus, Curtea…

- Cheltuielile privind protectia sociala au insumat 161,9 miliarde de lei in 2019, cu 13,3% mai mult decat in anul precedent, reprezentand 15,3% din PIB, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Veniturile de protectie sociala au insumat 160,6 miliarde de lei, in crestere…

- Grupul american de asigurari MetLife s-a angajat sa investeasca 500 de milioane de dolari, pana in 2030, pentru dezvoltare si incluziune sociala, iar 25% din aceste fonduri vor fi alocati in actiuni de protectie a mediului, se arata intr-un comunicat de presa. Raportul de Sustenabilitate 2020,…

- Amazon și Google sunt in vizorul autoritaților de protecție a consumatorilor, dupa ce s-au descoperit o serie de recenzii false in zona de recomandari a Google și a produselor vandute de gigantul e-commerce. Autoritațile americane vor sa stabileasca daca cele doua compani au luat suficiente masuri pentru…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat documentația de urbanism necesara emiterii autorizației de construire pentru proiectul care vizeaza revitalizarea și extinderea Parcului Etnografic ”Romulus Vuia” din Hoia, o investiție in valoare totala de circa 12 milioane de euro. Alin Tișe, președintele Consiliului…

- O autoritate din Luxemburg a propus ca Amazon sa fie amendata cu 425 milioane dolari la nivelul UE din cauza nerespectarii prevederilor regulamentului GDPR, spun surse citate de Wall Street Journal. Pâna la o decizie finala vor mai trece câteva luni și suma finala s-ar putea schimba.Autoritatea…

- Este pentru prima oara cand Comisia isi precizeaza cerintele din cadrul procedurii judiciare pe care a declansat-o impotriva laboratorului farmaceutic. Grupul farmaceutic anglo-britanic a livrat in primul trimestru doar 30 dintre cele 120 de milioane de doze de vaccin anticovid prevazute prin contractul…