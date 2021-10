Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1533 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Germania, 3-Italia, 2-Rusia, 1-Franța, 1-Grecia, 1-Polonia, 1-Rominia, 1-Spania. Numarul total de teste efectuate – 9440. Bilanțul…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, vineri, la finalul Comitetului Executiv al FRF, ca 75% dintre jucatorii echipei nationale s-au vaccinat anti-COVID. „Avem un procent de vaccinare la nivelul primei reprezentative superior ratei de vaccinare la nivel national. Daca…

- O femeie de 96 de ani, fosta secretara intr-un lagar de concentrare nazist si care urma sa compara in procesul ce trebuia sa inceapa joi dimineata in Germania, a fost "data in urmarire", a anuntat presedintele instantei de judecata, Dominik Gross, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. "Acuzata…

- Aproximativ 10.000 de refugiați afgani, printre care și aproximativ 2.000 de femei insarcinate, au fost evacuați la baza aeriana Ramstein din Germania. De aici, trebuia sa fie duși in Statele Unite, dar zborurile umanitare au fost blocate din cauza depistarii unor cazuri de rujeola, relateaza CNN .…

- De astazi se transmite catre unitațile de invațamant, prin intermediul inspectoratelor școlare, chestionarul cu privire la intenția de vaccinare anti-COVID-19 in randul elevilor minori. Ministerul Educației precizeaza ca acest chestionar urmeaza sa fie completat de parinți, fara sa reprezinte o obligație,…

- Polițiștii municipiului Gherla au fost sesizați vineri in jurul orei 15.20 cu privire la un conflict spontan, produs intre mai multe persoane, in incinta unui local public de pe strada Gelu din Gherla. In baza sesizarii, un echipaj s-a deplasat la locația indicata. In scurt timp, conflictul a fost aplanat.…

- Un numar de 8.967 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 6.346 reprezinta prima doza, iar 2.621 doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- O echipa de avocati din Germania negociaza ce sanctiuni sa primeasca barbatul. Obiectele de razboi au fost scoase dintr-o casa situata in orasul german Heikendorf, in 2015, cu ajutorul armatei, relateaza BBC, citat de ziaruldeiasi.ro .Procurorii si avocatii apararii negociaza acum posibilele sanctiuni,…