Ambulanță răsturnată pe E85: Un pacient cu coronavirus a murit în urma impactului Un accident grav a avut loc, marți, pe E85, in Marasesti, județul Vrancea. O amulanța care transporta un pacient infectat cu coronavirus s-a rasturnat. „Prin apel 112, a fost sesizat faptul ca pe DN2-E85, la Marasesti, o ambulanta care transporta o pacienta s-a rasturnat pe partea carosabila. Ambulanta transfera pacienta de la Buzau la Bacau. Din nefericire, a rezultat decesul pacientei si ranirea a doua persoane care faceau parte din echipaj”, a precizat IPJ Vrancea, potrivit Agerpres . Ambulanța transporta o pacienta diagnosticata cu Covid-19 de la Buzau la Bacau. „Ambulanta transporta un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

