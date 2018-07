Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc noaptea trecuta, in Capitala. Psihoza celebrei ambulante fantoma care fura copii a facut ca o scriitoare din Braila aflata intr-o ambulanta cu care voia sa cutreiere tara, in cadrul unui proiect profesional, a fost snopita in bataie, in zona Garii de Nord. Zeci de barbati…

- O scriitoare a fost batuta crunt intr-o ambulanta, in zona Garii de Nord. Oamenii au crezut ca vrea sa le fure copiii. Cinci indivizi au agresat-o pe femeia care cutreiera țara in cadrul unui proiect. Psihoza celebrei ambulante fantoma care fura copii a provocat scene socante, noaptea trecuta, in Capitala.…

- O invațatoare de la Școala Gimnaziala Dragoș Voda din judetul Calarasi a fost batuta de mama unor elevi. Cadrul didactic a fost agresat chiar in fața copiilor. Invațatoarea clasei a III-a a fost snopita in bataie de o femeie care era nemulțumita ca unul dintre copiii ei a primit calfiicativul „Insuficient”. (Console…

- O bataie cu sabii intre doua clanuri rivale a avut loc marți seara (12 iunie) in București. A fost nevoie de 12 mașini de poliție și o duba cu mascați pentru a-i liniști pe scandalagii. Totul a pornit de la o tamponare in trafic. Un șofer a lovit intenționat o alta mașina, iar protagoniștii și-au […]…

- Gestul facut de Liliana, o tanara de 18 ani din Braila a șocat pe toata lumea care o cunoștea. Tanara și-a pus capat zilelor dupa o cearta aprinsa cu iubitul ei. Iar povestea de dragoste dintre ei se pare ca a fost una tumultoasa. (Reduceri mari la jocuri PC) In urma cu patru ani, Liliana […] The post…

- Diana de la “Insula Iubirii”, prima reacție dupa ce Ben a ajuns la DIICOT. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa in timpul show-ului de la Antena 1, la care au participat, cei doi s-au desparțit. „Nu am vorbit cu el. Cand era cu mine nu consuma droguri. Am auzit acum ceva timp ca estre…

- Maria Nițoi, mama barbatului care a uluit astazi opinia publica dupa difuzarea unor imagini in care este snopita in bataie de fiul ei, a vorbit despre motivele care l-au scos din minți pe agresor. (Reduceri mari la jocuri PC) Imaginile aparute astazi in spatiul public, in care un barbat isi bate propria…

- Un buzoian de 26 de ani a ajuns in stare grava la un spital din București și risca sa ramana mutilat pe viața, dupa o incaierare care a avut loc in acest weekend, in cartierul Mihai Viteazu. Conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool intre el și un amic cu doi ani mai mare. Poliția a deschis…