- Agentia Nationala de Sanatate Publica a activat laboratorul din Cahul, unde se vor putea face teste de laborator pentru COVID-19. Personalul a fost instruit. Probele vor fi preluate de la persoanele suspecte la COVID-19 din raioanele din sudul țarii. Informatia a fost prezentata de ministra sanatații,…

- Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate, 508 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- A fost identificata cauza declanșarii toxiinfecției alimentare la liceul din satul Cioc-Maidan. Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in colaborare cu Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP), au efectuat o ancheta epidemiologica in cazul suspiciunii

- Conducerea UDMR Arad a decis, luni, sa anuleze manifestarile comemorative dedicate revolutiei pasoptiste, programate ca in fiecare an pe 15 martie, in Parcul Reconcilierii Romano-Ungare, pe fondul masurilor anuntate de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Presedintele UDMR Arad,…

- La Tribunalul București o sala de judecata a fost evacuata pentru ca un deținut adus la proces era suspect de coronavirus. Un magistrat ar fi constatat ca la dosarul unui inculpat, prezent in boxa acuzatilor, se afla un document medical in care se arata ca inculpatul este suspect de coronavirus, potrivit…

- Ministerul Educatiei a transmis marti situatia scolilor, gradinitelor si liceelor care au activitatea suspendata partial sau total din cauza epidemiei de gripa. Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 51, a anuntat luni, Centrul National de Supraveghere si Control…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a raportat trei cazuri suspecte de coronavirus de tip nou la persoanele care au revenit cu ceva timp in urma din zonele de risc. In laboratorul epidemiologic vor fi realizate testele corespunzatoare.