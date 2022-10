Stiri pe aceeasi tema

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…

- Ambasadorul Olandei la București a precizat pentru Europa Libera ca in acest moment țara pe care o reprezinta nu are informații din care sa reiasa un raspuns de acceptare a aderarii Romaniei in spațiul Schengen. E vorba de temporizare. In limbaj diplomatic, cel care urmeaza sa dea vestea susținerii…

- Ambasadorul Olandei la București a precizat pentru Europa Libera ca in acest moment țara pe care o reprezinta nu are informații din care sa reiasa un raspuns de acceptare a aderarii Romaniei in spațiul Schengen.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența va cumpara doua nave in valoare de peste 45 de milioane de dolari de la grupul olandez Damen, care deține doua șantiere in Romania. Parafarea contractului se face cu o zi inainte de vizita la București a premierul olandez Mark Rutte. Vor fi discuții despre aderarea…

- O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza țara noastra Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza în aceste zile țara noastra, pentru a verifica modul în care România este pregatita sa adere la Spatiul…

- „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale…

- Robert Cazanciuc, vicepresedinte al Senatului, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, Peer Gebauer, intrevedere in cadrul careia s-a discutat „onest despre nevoia de a inchide usa numita MCV si de a o deschide pe cea asteptata si meritata de romani: Schengen”.…