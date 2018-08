Stiri pe aceeasi tema

- Si președintele francez a continuat: „Daca Orban si Salvini vor sa vada in mine principalul lor adversar, au dreptate”. Reactia liderului francez vine dupa intalnirea de ieri dintre premierul maghiar si vicepremierul italian, la Milano. Adevarate „suflete-pereche”, dupa cum a declarat chiar seful…

- Premierul maghiar, care s-a laudat ca a impiedicat sosirea refugiatilor in Ungaria, a declarat ca doreste ca vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, sa reuseasca acelasi lucru in peninsula. Si Orban si Salvini sunt partizanii unei linii dure impotriva migrantilor in Europa. Marti, Viktor Orban a afirmat…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a comentat, la Adevarul Live, prezenta in Romania a prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, la scoala de vara de la Tusnad, oficialul de la Budapesta lansand mesaje anti-EU, vorbind de intarire a cooperarii intre tarile din regiune, dar si de o autostrada care…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a emis o alerta, dupa ce 9 oameni au murit infectați cu listeria. Potrivit experților in sanatate publica, sursa imbolnavirii o reprezinta porumbul congelat, dar și alte legume inghețate, ce provin de la un producator din Ungaria. Site-ul AESA anunța…

- Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters. Ministerul de Externe…

- Ungaria premierului suveranist Viktor Orban a introdus miercuri sub incidenta penala ajutoarea migrantilor – o noua inasprire -, in contextul in care europenii se sfasie pe tema raspunsului fata de venirea refugiatilor, relateaza AFP conform News.ro . Asa cum a promis liderul populist inainte sa fie…

- Declaratia a fost facuta cu ocazia semnarii unui parteneriat strategic dintre Guvernul premierului Viktor Orban si ExxonMobil. Ministrul ungar a aratat ca o parte din gazele care vor fi extrase din zacamantul situat in apele teritoriale romanesti vor fi livrate in Ungaria incepand cu anul 2022, cu conditia…